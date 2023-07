Ok unanime dal Senato al Museo della Shoah a Roma, 157 voti favorevoli

Via libera all'unanimità dall'Aula al Senato al ddl per l'istituzione del Museo della Shoah a Roma. I voti favorevoli sono stati 157. Presente in Aula il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il provvedimento passa all'esame della Camera. Un lungo appaluso ha accompagnato l'ok dell'assemblea.

La realizzazione del Museo a Roma permetterà alla Capitale d’Italia di affiancarsi alle grandi città del mondo (Gerusalemme, Washington, Berlino, Londra, Parigi) che dispongono di Musei dedicati alla Shoah. Il Museo della Shoah che la Fondazione vuole realizzare sarà dunque un luogo dove gli allestimenti e la raccolta di documentazione, curati dai maggiori storici contemporanei, permetteranno a visitatori, docenti e studenti di conoscere in profondità cosa è stata la Shoah.