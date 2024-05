Senato approvato il decreto superbonus con voto di fiducia, forti critiche da Calenda e Renzi

Il decreto Superbonus è stato approvato nell'Aula del Senato con 101 voti favorevoli, 64 contrari e nessun astenuto. Il provvedimento, per il quale il governo ha ottenuto il voto di fiducia, passa ora alla Camera. Carlo Calenda, leader di Azione, ha duramente criticato il decreto definendolo "folle" e "iniquo", sottolineando la spesa di 160 miliardi di euro, in gran parte destinati a chi non ne ha bisogno. Matteo Renzi di Italia Viva ha dichiarato il voto contrario del suo partito, accusando il governo di rispondere in modo inadeguato a una misura già di per sé sbagliata. Nonostante la tensione, il senatore della Lega Massimo Garavaglia ha evidenziato che i lavori si sono conclusi in maniera ordinata.