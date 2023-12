Safilo interrompe l'accordo di licenza con Chiara Ferragni

Safilo Group non produrrà più gli occhiali per Chiara Ferragni: in una breve nota, il gruppo veneto ha infatti comunicato «l’interruzione dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni, a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio».

«Impegni» che non sono specificati, e che forse potrebbero avere a che fare con la multa da oltre un milione di euro comminata dall’Autorità garante alle società che fanno capo all’imprenditrice digitale per la vicenda dei pandori Balocco griffati.

Una fonte interpellata dall’agenzia Reuters ha confermato che la decisione di Safilo è legata alle clausole di «buona condotta» invocate dopo la decisione della scorsa settimana dell’Antitrust di colpire Ferragni con una multa di 1 milione di euro.

Il contratto di licenza con Safilo era stato siglato nel settembre del 2021. Il giorno dopo l’annuncio dell’accordo, in apertura della giornata di Borsa il titolo del gruppo veneto, che nel 2022 ha fatturato oltre 1 miliardo di euro, era cresciuto di oltre l’11,5%, arrivando a toccare il +13%.