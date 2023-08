Ryanair: «Il decreto sui voli è ridicolo e illegale, va cancellato»

L'amministratore delegato della compagnia Ryanair, Eddie Wilson, in una intervista all'ANSA, parlando della parte sul caro voli del decreto del governo che interviene sulle tariffe da e per Sicilia e Sardegna dagli altri aeroporti italiani, ha detto che tale decreto è «ridicolo, illegale, interferisce con le leggi del libero mercato secondo le norme Ue. Deve essere cancellato». E ha sottolineato: «se non verrà cancellato ci sarà un impatto sull'operatività di Ryanair in Italia».