Esplosione in volo per il razzo Starship di SpaceX

E' esploso in volo, dopo che il lancio era avvenuto correttamente, il razzo Starship della SpaceX che è stato progettato per raggiungere la Luna e Marte. Il razzo, proprietà della società di Elon Musk, non ha superato dunque il secondo test in volo. Tre minuti dopo il lancio Starship si era separata con successo dal booster. Quindi il booster è esploso; il secondo stadio ha proseguito il volo, ma prima che Starship potesse raggiungere l'orbita, il centro di controllo di SpaceX ha perso i contatti e circa 12 minuti dopo la navetta è stata fatta esplodere.