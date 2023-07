Rai, Saviano non rientra nei prossimi palinsesti

Roberto Saviano resta fuori dai palinsesti Rai. A confermarlo è stato l'amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, nel corso di un'intervista rilasciata a Il Messaggero: «Saviano non è in palinsesto. La scelta è aziendale, non politica», ha spiegato l'ad della Rai. Roberto Sergio inoltre aggiunge: «Perché siamo un'azienda, mai come questa volta, equilibrata e pluralista. Abbiamo anche invertito le proporzioni di genere con una presenza femminile di qualità, che è del 60% per quanto riguarda i vicedirettori».