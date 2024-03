Putin: «Siamo pronti al conflitto nucleare»

«Dal punto di vista tecnico-militare siamo ovviamente pronti per una guerra nucleare» lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista alla tv statale e all'agenzia Ria Novosti. «Non ho però mai pensato di utilizzare l'arsenale nucleare. Il loro uso è previsto solo nel caso in cui venga messa in pericolo "l'esistenza" e "la sovranità e indipendenza" della Russia.è previsto solo nel caso in cui venga messa in pericolo "l'esistenza" e "la sovranità e indipendenza" della Russia».