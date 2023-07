Putin sarà presente al vertice del Brics in Sudafrica nonostante il mandato d’arresto

Tutti i leader dei paesi BRICS, compreso Putin - nonostante il mandato di cattura internazionale spiccato a suo carico dalla Corte penale internazionale (Cpi) a seguito dell’invasione dell’Ucraina del febbraio 2022 -, prenderanno parte al vertice dell’organizzazione alla fine di agosto. È quanto emerge da fonti sudafricane. Al vertice del gruppo Brics, dunque, parteciperanno Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Lo scrive l’emittente sudafricana “Ewn”, che cita fonti secondo le quali il vertice si terrà senza dubbio in presenza, respingendo la possibilità di un incontro online.

Le Forze armate del Paese africano hanno messo in chiaro che non avrebbero disposto alcun arresto ai danni del presidente russo qualora si presenti sul territorio. E non è la prima volta che la Cpi fa pressioni sul Sudafrica per arrestare un capo di Stato straniero. Pandor, Ministra delle relazioni internazionali e della cooperazione del Sudafrica, aveva criticato la decisione della Cpi di emettere il mandato d’arresto, affermando che il Sudafrica è preoccupato per i “doppi standard” della corte internazionale che, a suo dire, tende a prendere di mira alcuni leader e chiudere un occhio su altri.