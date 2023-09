Il Papa ha incontrato l’ambasciatore russo presso la Santa Sede

Questa mattina, il Santo Padre ha ricevuto in Udienza Ivan Soltanovsky, ambasciatore della Federazione russa presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle Lettere credenziali. Lo fa sapere la Sala Stampa vaticana. Soltanovsky ha presentato le sue credenziali al pontefice, segnando l’inizio ufficiale del suo mandato. È stato visto lasciare l’ambasciata russa questa mattina, diretto in Vaticano, e tornare circa due ore dopo.