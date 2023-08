Stupro di gruppo a Palermo: in carcere anche il ragazzo minorenne

Torna in carcere anche il settimo dei ragazzi accusati dello stupro di gruppo denunciato dalla ragazza 19enne a Palermo, dopo essere stata ubriacata e trascinata in un cantiere abbandonato al Foro italico. All’epoca dei fatti il ragazzo in questione era minorenne - poi nel frattempo ha compiuto 18 anni - e inizialmente era stato scarcerato e affidato a una comunità. A quanto si apprende, nel corso delle indagini sarebbero emersi elementi che avrebbero aggravato le esigenze cautelari a suo carico e ora il ragazzo torna in carcere insieme agli altri sei giovani accusati della violenza di gruppo avvenuta il 7 luglio scorso a Palermo. Ad incastrare i 7 giovani accusati di stupro di gruppo sono state le telecamere di sorveglianza situate nella zona, più altri video trovati sul cellulare.