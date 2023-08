Olbia, esplode un camper: morto un bambino di 10 anni

In Sardegna, tra Olbia e Golfo Aranci, un bambino di 10 anni è morto nell'esplosione del camper in cui si trovava con la famiglia, sulla spiaggia di Bados. Lo scoppio sarebbe stato provocato da una fuga di gas dalla bombola utilizzata per cucinare. Feriti entrambi i genitori. Il padre del piccolo ha riportati ustioni sul 40% del corpo ed è stato trasferito d'urgenza al SS Annunziata di Sassari al Centro Ustioni. A seguito dell'esplosione è partito un incendio che sta impegnando mezzi aerei e squadre a terra del coropo forestale. Il fumo nero è visibile a distanza. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco di Sassari impegnati nella messa in sicurezza dell'area e nello spegnimento della vicina vegetazione coinvolta dalle fiamme.