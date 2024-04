Un terremoto di magnitudo 4,8 ha scosso New York e l'area circostante venerdì mattina. La scossa è stata centrata vicino a Lebanon, New Jersey, 40 miglia a ovest di New York.

Al momento non sono riportati danni o feriti. Numerose segnalazioni di scosse da medie a forti avvertite in tutta New York, New Jersey e Pennsylvania.