Netanyahu: «Due stati? Non è tempo di regali ai palestinesi»

«Ora non è il momento di parlare di doni per il popolo palestinese, in un momento in cui la stessa Autorità palestinese deve ancora condannare il massacro del 7 ottobre». Lo ha detto, citato dai media, Avi Hayman, portavoce dell'ufficio del premier Benyamin Netanyahu, riferendosi alle indiscrezioni del Washington Post su un piano elaborato da Usa e Paesi arabi per la nascita di uno Stato palestinese. "Qui in Israele siamo ancora nel dopo massacro del 7 ottobre", ha aggiunto.

Dichiarazione che mette un freno alle voci comparse sulla stampa Usa secondo cui sarebbe vicino un accordo per un'intesa non solo sul cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi ma anche per la nascita nel giro di un paio d'anni di un vero e proprio stato palestinese