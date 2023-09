Multe stradali, fino a 1600 euro per chi usa il telefono alla guida

Sanzioni pecuniarie triplicate per chi guida parlando o chattando al telefonino: la multa potrà arrivare fino 1.600 euro. Il governo ha deciso di inasprire le sanzioni per chi usa il cellulare alla guida. L’obiettivo del governo, secondo le fonti, è di approvare tale legge entro l’autunno. Le nuove misure riguardano in particolare norme più severe sull’uso dei cellulari, ma multe inasprite anche per chi guida alterato da sostanze stupefacenti e alcol ed è responsabile di reati gravi come la fuga dopo un incidente stradale (in questo caso la patente viene sospesa nel primo caso, revocata per sempre nel secondo in caso di recidiva) e per chi supera i limiti di velocità.