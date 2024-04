È morto O.J Simpson, attore ed ex star del football americano. Aveva 76 anni

L'ex giocatore di football americano O.J. Simpson, noto soprattutto per essere stato protagonista di uno dei casi di cronaca più controversi degli Stati Uniti, è deceduto dopo una battaglia contro il cancro. Aveva 76 anni. La notizia del suo decesso è stata confermata dalla famiglia tramite un post su X, dove si legge: "Il 10 aprile, nostro padre, Orenthal James Simpson, ha perso la sua battaglia contro il cancro, era circondato dai figli e nipoti".

Conosciuto anche come 'The Juice' durante i suoi anni d'oro con i San Francisco 49ers, Simpson fu accusato dell'omicidio della sua ex moglie Nicole e del suo amico Ronald Goldman. Il processo, soprannominato "Il processo del secolo", polarizzò l'opinione pubblica americana e alimentò un acceso dibattito sulla questione razziale. Nonostante l'ampia copertura mediatica e la tensione sociale, Simpson fu alla fine assolto per mancanza di prove.

Tuttavia, nel 2008, Simpson fu condannato a carcere per rapina e sequestro, scontando una pena fino al 2017, quando venne rilasciato.