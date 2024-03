Missioni, via libera del Governo alla mozione dei 5 Stelle. Tajani: "Siano difensive"

Il Governo ha deciso di dare parere favorevole alla risoluzione del M5S che autorizza le tre missioni internazionali per le forze armate italiane, chiedendo però un impegno formale affinché quella nel Mar Rosso abbia carattere "difensivo". I 5 stelle avevano fatto sapere che in caso di ok alla loro risoluzione avrebbero votato anche quella della maggioranza.

L'Italia è pronta, dunque, all'ok alla missione Aspides di cui assumerà il comando. Il dibattito si è svolto in un'aula di Montecitorio semideserta. Così l'intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani: "L'attacco al Duilioconferma ancora la gravità della minaccia terroristica degli Houthi". E su Gaza: "Troppe le vittime palestinesi estranee ai terroristi. Italia sgomenta per la 'strage del pane', Israele accerti i fatti. È essenziale raggiungere un cessate il fuoco sostenibile".