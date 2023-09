Milano, baby gang egiziana aggredisce due fidanzati per rapinarli: 7 arresti

Una coppia di fidanzati a Milano è stata aggredita e rapinata nella notte da una baby gang composta da 7 giovani egiziani. I responsabili sono stati già identificati dalle forze dell'ordine e sottoposti a provvedimenti. Scesi alla fermata Gambara, i fidanzati si sono ritrovati accerchiati dal gruppo di egiziani che hanno sferrato un assalto in piena regola sulle due vittime. I baby criminali sono passati subito all'aggressione fisica: ad essere attaccato per primo è stato il fidanzato, immobilizzandolo per spogliarlo dei suoi averi. Sono poi passati alla fidanzata, non risparmiandole schiaffi e pugni all'addome. La giovane è stata letteralmente scaraventata a terra, e poi trascinata. Tutto per portarle via la borsa.