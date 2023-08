Ue è «consapevole e preoccupata per flusso migranti in Italia»

Si legge in una nota: «La Commissione è consapevole e continua ad essere molto preoccupata per l'aumento degli arrivi nel Mediterraneo centrale e in particolare in Italia. La Commissione ha collaborato con le autorità per contribuire a decongestionare l'hotspot di Lampedusa, in particolare attraverso l'assistenza di emergenza che consente il trasferimento aereo dei migranti vulnerabili dall'isola ad altre località del territorio italiano». Lo fa sapere un Portavoce dell'esecutivo Ue, e aggiunge che la Commissione è al corrente della «pressione sul sistema di accoglienza in Italia» e sottolinea che «l'ha sostenuta nell'affrontare le sfide migratorie ed è pronta a farlo ancora».