Borsellino, Meloni a Palermo: «polemiche inutili, qui a testa alta»

La premier ha partecipato alla commemorazione alla Caserma Lungaro di Palermo in memoria della strage di via D'Amelio nella quale venne ucciso il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta ma non sarà presente come annunciato da lei stessa alla tradizionale fiaccolata organizzata ogni anno dalla destra e che partirà alle 20 da piazza Vittorio Veneto per raggiungere via D'Amelio.

La premier si è difesa così dalle polemiche: «Chi fa queste polemiche non aiuta le istituzioni. Mi ha stupito quello che ho letto sui quotidiani: una polemica inventata sul fatto che avrei scelto di non partecipare alla manifestazione per paura di essere contestata. Chi mi può contestare? La mafia? La mafia può contestare un governo che ha fatto tutto quello che andava fatto sul contrasto alla criminalità organizzata. Ma io non sono mai scappata in tutta la mia vita. Io sono un persona che si permette sempre di camminare a testa alta. Sono qui oggi e sarò qui sempre per combattere la mafia».