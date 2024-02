Meloni a Kiev a due anni dall’inizio della guerra

La premier Giorgia Meloni si trova a Kiev per partecipare alla commemorazione del secondo anniversario della guerra in Ucraina a Kiev. Durante il suo soggiorno, terrà una videoconferenza del G7, con la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Meloni è arrivata nella capitale ucraina insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, al primo ministro belga Alexander De Croo (attuale presidente del Consiglio dell'Unione Europea), e al primo ministro canadese Justin Trudeau. L'annuncio ufficiale del loro viaggio è stato fatto solo di recente, per motivi di sicurezza.