Mariupol; 8 civili morti mentre sminavano la città

Ore 14.30 - Erano stati costretti dai soldati russi

Otto civili ucraini impiegati dalle unità russe per sgomberare le macerie di un impianto metallurgico bombardato a Mariupol sono saltati per aria a causa dell'esplosione di una mina. "Gli occupanti stanno usando i civili locali come specialisti nello smaltimento degli ordigni esplosivi", ha scritto sui social il consigliere del sindaco in esilio Petro Andriushchenko.Lo riporta il Kiyv Independent.