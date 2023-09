Maltempo in Italia, esondato il Seveso a Milano

Dopo settimane di caldo anomalo, il clima continua ad essere instabile e variabile in Italia. Il maltempo ha colpito Milano e la pioggia, caduta abbondante nella notte, ha provocato, tra le altre cose, l'esondazione temporanea del Seveso nella zona nord della città, con l'allagamento del sottopasso Negrotto, con più di 2 metri di acqua. Tra la giornata di ieri giovedì 14 e quella di oggi venerdì 15 settembre il passaggio di una perturbazione atlantica segna la fine del caldo anomalo delle ultime settimane: un'ondata di maltempo con piogge e rovesci, anche localmente intensi, è prevista lungo tutto lo stivale.



Secondo le previsioni del meteo nei prossimi giorni ci sarà un'alternanza di sole e nuvole in buona parte dell'Italia con il rischio di piogge e rovesci improvvisi in buona parte del Nord, ma anche in Umbria, Toscana, Abruzzo, Marche, Appennino laziale e Sardegna. Non si escludono fenomeni temporaleschi, seppur rapidi, anche nel nord della Campania, Molise e Puglia settentrionale. In calo le temperature lungo tutto lo stivale con valori che si avvicinano alle medie del periodo.