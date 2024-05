Maltempo: a Milano esondazioni, traffico in tilt e disagi per i pendolari

A Milano, da ieri sera la pioggia non ha smesso di cadere, causando l'esondazione del Lambro in alcuni punti, un fenomeno monitorato dalle autorità. I vigili del fuoco hanno effettuato ottanta interventi nell'area milanese per affrontare allagamenti che hanno deviato alcune linee di bus e tram. Al momento ci sono venti interventi ancora in coda. Il traffico è particolarmente intenso in tutta la città.

Alle 6:30 di questa mattina, è entrata in funzione la vasca di contenimento per proteggere i quartieri Niguarda, Pratocentenario e Isola dalle esondazioni del fiume Seveso. "I livelli del fiume sono aumentati con le piogge della notte," ha dichiarato Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano. "Ancora una volta, quest'opera fondamentale sta proteggendo la nostra città."

Oggi, su Milano e la Lombardia è stata dichiarata l'allerta arancione, con massima attenzione sui fiumi Seveso e Lambro. Dalla notte tra martedì e mercoledì, le piogge torrenziali hanno creato problemi in tutta la città, con centinaia di chiamate ai vigili del fuoco per cantine allagate, auto bloccate e incidenti ai pedoni. Il traffico è in tilt e l'azienda di trasporti Atm ha comunicato deviazioni e rallentamenti dei mezzi di superficie a causa degli allagamenti e dei rami caduti sulle rotaie.

I pendolari hanno vissuto una mattinata da incubo: problemi nel tratto tra le stazioni Milano Forlanini e Pioltello hanno causato ritardi e cancellazioni su diverse linee, tra cui Milano-Novara, Milano-Varese e la linea per Chiasso.