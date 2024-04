Malore a N'Dicka: interrotta Udinese-Roma

La partita tra Udinese e Roma è stata interrotta al minuto 70 dopo che il difensore ivoriano dei giallorossi Evan N'Dicka si è accasciato sul terreno di gioco accusando un forte dolore al petto. Ndicka è stato immediatamente soccorso e portato negli spogliatoio. Sottoposto a un elettrocardiogramma è stato trasferito in ospedale per accertamenti. La Roma ha comunicato che il 24enne è sempre stato cosciente. I giocatori della Roma e quelli dell'Udinese, con il via libera dell'arbitro Pairetto, hanno deciso che non ci fossero le condizioni per proseguire nella gara.