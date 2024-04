L’Fbi lancia l’allarme: «Possibili attacchi terroristici come quello di Mosca»

Durante un'audizione al Congresso sul budget per l'FBI, il capo Christopher Wray ha messo in guardia contro il rischio di attacchi terroristici simili a quello del Crocus City Hall di Mosca, rivendicato dall'ISIS. Ha espresso preoccupazione per la possibilità di attacchi coordinati sul suolo statunitense, oltre alle minacce provenienti da Teheran in risposta al raid dell'IDF a Beirut. Wray ha sottolineato l'importanza di mantenere i fondi per l'FBI e di riapprovare la sezione 702 del FISA per proteggere la sicurezza nazionale, nonostante controversie riguardanti la sorveglianza senza mandato.