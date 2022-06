Ore 11.45 - Mosca freddissima con l'occidente

«Non ha più senso negoziare». Ci pensa il ministro degli esteri Sergey Lavrov a spegnere ogni lumicino di speranza di chi crede in una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. Non solo. Il Cremlino ha poi dichiarato che «i rapporti tra Ue e Russia sono ai minimi storici»