Lampedusa; proteste dei cittadini contro la tendopoli per i migranti

Momenti di forte tensione e caos stamane a Lampedusa e non solo nell'hotspot dove decine di migranti hanno provato a forzare il blocco delle forze dell'ordine presenti ma in città dove è stata organizzata una manifestazione da alcune centinaia di cittadini per protestare contro l'ipotesi di costruzione di una tendopoli.

La gente, esasperata da mesi e mesi di sbarchi ininterrotti, ha bloccato le principali strade dell'isola. «Non ce la facciamo più» ha detto il vicesindaco. Il Viminale però ha fatto sapere che la tendopoli in realtà dovrebbe essere costruita per le forze dell'ordine e non per i migranti