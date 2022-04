La guerra è costata all'Ucraina 600 miliardi

Ore - Zelensky spiega a quanto ammontano i danni dei primi due mesi di guerra

Le perdite totali inflitte all'Ucraina dalla guerra hanno raggiunto i 600 miliardi di dollari. Lo ha indicato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha incontrato le autorità locali e regionali per discutere della ricostruzione post bellica, secondo quanto riporta il Guardian. "Sono stati distrutti o danneggiati oltre 32 milioni di metri quadrati di aree vivibili, oltre 1.500 strutture educative e oltre 350 strutture mediche", ha detto.

per cercare di recuperare i fondi necessari gli Stati Uniti hanno aprovato una norma ad hoc. La Camera ha dato il via libera ad una legge che permette di utilizzare i proventi del sequestro dei beni russi per aiutare a ricostruire l'Ucraina. Lo ha detto uno dei relatori, Abigail Spanberger. "Una maggioranza bipartisan della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato per approvare la legislazione sul sequestro dei beni per l'atto di ricostruzione dell'Ucraina", si legge in una dichiarazione.