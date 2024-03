Kiev: «il giorno dell'invio di truppe Nato in Ucraina potrebbe arrivare»

Si torna a parlare di soldati della Nato in Ucraina. A far tornare la questione di attualità un'intervista al ministro degli esteri ucraino, Kuleba, secondo cui «il giorno dell'invio di truppe nato in Ucraina potrebbe arrivare». Questo perché, ha spiegato Kuleba, «se Mosca dovesse vincere in Ucraina non si fermerà».

Il ministro poi ha rinnovato la richiesta fatta alla Nato della fornitura di missili per la difesa aerea Patriot