Iran: la polizia spara sui manifestanti

Alta tensione in tutto l'Iran per le manifestazioni spontanee scattate a Teheran ed in diverse città del paese nel giorno del primo anniversario della morte di Mahsa Amini, la giovane uccisa perché non indossava il velo in maniera corretta. Malgrado i divieti decine di persone, soprattutto donne, sono scese in strada; la Polizia ha risposto con violenza addirittura sparando colpi di fucile verso i manifestanti