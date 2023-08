Usa da l'ok a Danimarca e Paesi Bassi per l’invio di F-16 all’Ucraina

Gli Stati Uniti hanno dato il permesso alla Danimarca e ai Paesi Bassi per inviare i caccia F-16 all’Ucraina dopo che sarà completato il processo di addestramento dei piloti. A confermarlo è il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen parlando all’emittente radiofonica pubblica di Copenaghen: «Posso confermare che io e il ministro della Difesa (Jakob Ellemann-Jensen) abbiamo scritto ai nostri colleghi negli Stati Uniti in merito alle nostre opzioni. E ora abbiamo ricevuto una lettera amichevole dal segretario di Stato Usa Antony Blinken, che ci offre alcune opzioni per procedere. Ciò significa che non ci sono più ostacoli per poter procedere con l’invio degli aerei militari».

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha definito «cruciale» il fatto che l'Ucraina «sia in grado di difendere se stessa dall'aggressione russa e dalla violazione della sua sovranità».