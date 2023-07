Istat: «L’inflazione è in netto calo, a giugno +6,4%»

Secondo le stime rilevate dall'Istat, a giugno nel nostro Paese l'inflazione è calata al 6,4%, dal 7,6% di maggio. L’Istituto di statistica ha sottolineato come si tratta di «una netta decelerazione», che continua a essere fortemente influenzata dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici in forte calo. La frenata dell’inflazione è una buona notizia per i consumatori e per l’economia italiana, ma per alcuni settori come alimentari e trasporti, i listini continuano a mantenersi su livelli elevatissimi. Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall’Istat.

L'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è rallentata ulteriormente (da +6,0% a +5,6%). Prosegue, infine, la fase di rallentamento della crescita tendenziale dei prezzi del carrello della spesa, che a giugno è risultata pari a +10,5%.