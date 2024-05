Il ministro Piantedosi: "Il governo è attento alla sicurezza di Milano"​

"Qualcuno ha attribuito la causa di quanto accaduto ad una presunta poca attenzione e scarse risorse messe a disposizione del governo per la sicurezza, ma ciò è smentito proprio dal fatto che la vittima è un poliziotto intervenuto per fare il proprio lavoro. C'era una presenza delle forze di polizia che fanno un lavoro complicatissimo e meritano la massima considerazione da parte di tutti". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel corso di un convegno alla Camera in riferimento agli ultimi episodi di aggressioni nei confronti di agenti delle forze dell'ordine avvenuti nel capoluogo lombardo.