Droni russi su Odessa dopo 24 ore dall’attacco al ponte di Crimea

Esplosioni russe sono state segnalate in queste ore nelle città ucraine meridionali di Odessa e Mykolaiv, meno di 24 ore dopo l’attacco sferrato dall’Ucraina contro il ponte di Crimea. L’allarme e i sistemi antiaerei di Odessa si sono attivati attorno alle 2 di stamattina, ora locale, e la città è stata scossa da almeno quattro esplosioni, apparentemente localizzate nell’area del porto. Le difese antiaeree sono entrate in azione e l'allarme è scattato anche negli oblast di Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava e Cherkasy, per un totale di 7 regioni.