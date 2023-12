Guerra Israele-Hamas: tank di Israele a sud di Gaza. Blinken a colloquio con il premier del Qatar

L’operazione di terra a Gaza, lanciata da Israele dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre, è entrata in una nuova fase.

Archiviata per il momento la tregua per lo scambio di prigionieri, i tank sono entrati a Khan Yunis per colpire gli obiettivi di Hamas. Un’operazionemirata a strappare al gruppo armato palestinese anche il sud della Striscia. E con la crescente pressione israeliana si surriscalda anche il fronte degli alleati dell’Iran: gli Hezbollah in Libano e gli Houthi in Yemen, che hanno attaccato alcune navi commerciali nel Mar Rosso. Per sventare la minaccia, è stato costretto a intervenire un cacciatorpediniere americano.

Nella notte si contano almeno 13 persone morte in raid su un edificio residenziale vicino Rafah e presso l’ospedale di Jabalia, secondo fonti palestinesi citate da Al Jazeera.

Intanto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in un post su X ha scritto di aver “parlato con il primo ministro del Qatar Al Thani degli sforzi in corso per facilitare il ritorno in sicurezza di tutti gli ostaggi e per aumentare ulteriormente i livelli di aiuto ai civili a Gaza”. Secondo i media del Qatar, il Primo ministro, lo sceicco Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani, ha discusso con il segretario di Stato americano dei continui sforzi per il cessate il fuoco e la de-escalation a Gaza: Al-Thani ha detto a Blinken che la ripresa dei combattimenti ha complicato gli sforzi di mediazione e ha aggravato la situazione umanitaria a Gaza. Inoltre Al-Thani ha espresso la condanna del Qatar nei confronti di chi prende di mira i civili, soprattutto donne e bambini, e delle “punizioni collettive” in qualsiasi circostanza, e ha sollecitato l’apertura di corridoi umanitari a Gaza per garantire un passaggio sicuro e gli aiuti ai civili.