Gaza, nei negoziati l'ipotesi di una tregua a due fasi per il rilascio dei prigionieri

Secondo quanto pubblicato dal Wall Street Journal, nei negoziati per la tregua a Gaza la proposta che Israele ha preparato, senza però averla ancora accettata, al pari di Hamas, prevedrebbe due fasi: la prima con il rilascio di almeno 20 ostaggi in tre settimane per un numero imprecisato di prigionieri palestinesi. La seconda invece includerebbe un cessate il fuoco di 10 settimane durante le quali Hamas e Israele si accorderebbero su un rilascio più ampio di ostaggi e su una pausa prolungata nei combattimenti che potrebbe durare fino a un anno.