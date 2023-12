Forza Italia attacca Salvini: “Non c’è futuro comune con gli antieuropeisti”

Dopo l'attacco al meeting di Firenze nei confronti dell'"Europa delle tasse", arriva la bufera nella maggioranza. Forza Italia ha infatti attaccato il leader leghista.

“La posizione di FI è parte integrante e fondante del Ppe, noi siamo europeisti, atlantisti e quindi non condividiamo assolutamente un nostro futuro con chi non vuole l'Europa, con chi non vuole la moneta unica, con chi sostiene tesi e posizioni che sono antieuropeiste, come le valutazioni espresse a Firenze dai rappresentanti dei partiti anti-Europa". Queste le parole, affidate all’agenzia Ansa dal capogruppo forzista alla Camera Paolo Barelli. “Salvini? Gli piacerebbe che la sua visione del centrodestra europeo potesse funzionare, ma il Ppe non è d'accordo - risponde - In Italia non ci saranno problemi ma quel disegno in Ue è poco plausibile”.