Firenze, trovato il corpo della quarta vittima

All'alba è stato ritrovato il corpo senza vita di uno dei due operai che risultavano ancora dispersi nell'incidente avvenuto ieri nel cantiere di un supermercato Esselunga a Firenze. Il bilancio così sale a 4 vittime, tre feriti, di cui due gravi ma non in pericolo di vita, ed un disperso per cui le speranze di ritrovarlo vivo si affievoliscono ora dopo ora.