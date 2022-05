Elicottero da guerra russo entra in Finlandia

Ore 7.20 - Si alza la tensione ai confini con l'occidente

Un elicottero dell’esercito russo ha violato lo spazio aereo della Finlandia, lo ha comunicato il ministero della Difesa finlandese. «Il tipo di apparecchio individuato è un elicottero Mi-17 e la profondità della sospetta violazione è di circa quattro o cinque chilometri», ha detto un portavoce del ministero.

L’incidente è avvenuto mercoledì alle 10:40 (7:40 GMT). Questa è la seconda violazione dello spazio aereo russo quest’anno, dopo quella precedente di aprile, entrambe in seguito alla guerra in Ucraina. Un aereo da trasporto civile appartenente all’esercito russo è entrato brevemente nello spazio aereo finlandese l’8 aprile. Gli esperti hanno avvertito che Finlandia e Svezia sarebbero probabilmente soggette ad atti di interferenza russa mentre valutano se aderire alla Nato come deterrente contro l’aggressione del loro vicino orientale.