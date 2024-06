Il primo giorno di voto per le europee si è chiuso alle 23 ed i dati provvisori sull'affluenza confermano le paure di chi si attendeva una pesante astensione.

Stando ai dati non definitivi ma provvisori alle 23 i seggi in tutto il paese si sono chiusi con un'affluenza del 14%, un dato molto basso. Domani si vota dalle 7 alle 23 poi il via allo spoglio.