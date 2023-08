Donald Trump incriminato per l'assalto al Congresso

Il Grand Giurì federale ha incriminato Doland Trump per il famoso assalto al congresso Usa del 6 gennaio 2021. Si tratta della terza incriminazione per il miliardario dopo quella per la vicenda della ex pornostar Stormy Daniels e delle carte riservate trovate nella sua abitazione a Mar a Lago. Tra le accuse c'è anche quella di cospirazione.

"Vogliono un'altra falsa incriminazione contro di me il giorno dopo che lo scandalo di Joe Biden, uno dei maggiori della storia americana, è esploso in Congresso. Un Paese in declino" ha commentato Trump ricordando le recenti vicende che hanno coinvolto l'attuale inquilino della Casa Bianca ed il figlio Hunter