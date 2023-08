Usa, elezioni 2024: Trump in vantaggio schiacciante

Donald Trump sta ottenendo un netto vantaggio rispetto ai suoi concorrenti alle primarie del Partito repubblicano, in vista delle elezioni del prossimo anno. L’ex presidente degli Stati Uniti attualmente ha un vantaggio di ben 37 punti rispetto al governatore della Florida, Ron DeSantis, secondo in classifica con il 17 per cento. Nessuno degli altri candidati repubblicani alla Casa Bianca ha superato il tre per cento.