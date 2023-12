Covid: casi in aumento. Ipotesi open day per i vaccini

I casi di contagio da COVID-19 in Italia sono in aumento, mentre la campagna vaccinale fatica a prendere il volo, suscitando proteste tra i cittadini e i medici di famiglia che lamentano la mancanza di dosi. La Direzione della Prevenzione del Ministero della Salute ha risposto prontamente a questa situazione, convocando le Regioni per una Cabina di regia straordinaria, che si terrà domani secondo quanto riferito da Adnkronos Salute. L'obiettivo è discutere delle vaccinazioni e valutare l'ipotesi di organizzare giornate nazionali dedicate per rilanciare la campagna in modo più incisivo. Si intende anche indagare sul motivo per cui le vaccinazioni anti-COVID-19 non stanno procedendo in modo uniforme in tutte le regioni.