Le compagnie aeree contro il decreto del governo sui prezzi. «È contro le regole europee»

Gli interventi sul caro voli che il governo ha messo a punto nel decreto in discussione questa sera mettono in allarme le compagnie. «Le norme contro il caro voli non solo sono punitive, ma vanno anche contro le regole europee sul libero mercato». È la risposta delle compagnie aeree alle intenzioni del governo italiano di porre un freno ai rialzi eccessivi delle tariffe aeree, intervenendo anche sul funzionamento dell’algoritmo alla base.