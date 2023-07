Giardiniere travolge donna col tosaerba: morta mamma di 27 anni che dormiva nel parco

Orrore negli Stati Uniti. Christine Chavez, mamma di 27 anni, si era addormentata nel parco californiano Beard Brook Park a Modesto ed è stata travolta dal tosaerba del giardiniere. L'operaio, non identificato, era in sella a un trattore con una falciatrice trainata e ha detto di non aver visto la donna addormentata fino a quando non ha notato i "brandelli del corpo della donna" nell'erba che aveva già travolto, ha spiegato alla polizia locale.

La donna, senza fissa dimora, lascia una figlia di 9 anni. Stando a quanto riporta la stampa americana, è stato il giardiniere a lanciare l'allarme dopo essersi reso conto di quanto successo. L'incidente è avvenuto lo scorso 8 luglio intorno a mezzogiorno.