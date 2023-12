Quindicenne accoltellato davanti a scuola a Cagliari: è grave

Un giovane di 15 anni lotta per la vita dopo essere stato accoltellato da un coetaneo di 14 anni di fronte all'Istituto Superiore Sergio Atzeni di Capoterra, nella Città Metropolitana di Cagliari. Il presunto aggressore è stato prontamente fermato dai carabinieri dopo l'incidente, verificatosi intorno alle 14. Gli agenti sono intervenuti in prossimità della scuola superiore in risposta a segnalazioni di un'accademia tra giovani. Sul luogo, hanno trovato il giovane di 15 anni gravemente ferito, trasportato in condizioni critiche all'ospedale Brotzu di Cagliari tramite elisoccorso. Nel frattempo, il presunto aggressore, un ragazzo di 14 anni, è stato detenuto per aver presumibilmente colpito la vittima al petto con un coltello da cucina.