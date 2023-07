Bonomi: «Caldo come Covid, serve protocollo smart working per i lavoratori»

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, ospite a Start, su Sky TG24, tra gli altri ha toccato il tema della tutela dei lavoratori in queste giornate di caldo estremo, dichiarando che: «non basta il ricorso eccezionale alla cassa integrazione - come già previsto - ma serve un protocollo per lo smart working per i lavoratori, come durante il Covid-19».