Blinken a Xi Jinping: «Pechino smetta di aiutare Mosca contro Kiev»

Ucraina, Taiwan ed equilibrio mondiale globale sono al centro del vertice Cina-Usa in corso a Pechino. Il segretario di Stato Usa, Blinken ha ribadito che «senza l'aiuto della Cina per Mosca la situazione in Ucraina sarebbe molto complessa e oggi ci sarebbe la pace».

Dal canto suo Pechino ribadisce a Washington di restare fuori dalla questione Taiwan