Berlino: siamo pronti all'embargo sul petrolio russo

Ore 15.40 - La notizia da Bruxelles

"Con un embargo del petrolio russo avremmo un problema locale e ovviamente un aumento dei prezzi e forse le catene di approvvigionamento non sarebbero sicure ma non colpirebbe l'economia nazionale nel suo insieme. Quindi, dopo due mesi di lavoro, posso dire che la Germania non è contraria a un embargo petrolifero alla Russia. Ovviamente è un carico pesante da sopportare, ma siamo pronti a farlo". Lo ha detto il ministro tedesco per gli Affari economici e l'azione climatica Robert Habeck arrivando al Consiglio dei ministri dell'Energia a Bruxelles.