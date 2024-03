Bari, Decaro in lacrime in conferenza stampa: “Pronto a rinunciare alla scorta”

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha annunciato di essere pronto a rinunciare alla scorta nel caso in cui vi fossero sospetti di infiltrazioni criminali nel comune di Bar. Decaro, sotto scorta da nove anni, afferma: "Torno a vivere. Non posso essere sindaco antimafia e avere infiltrazioni nella nostra amministrazione." La decisione arriva in risposta alle recenti notizie dal Ministero dell'Interno riguardanti la procedura della Commissione d'accesso per verificare tali infiltrazioni. Il sindaco, visibilmente commosso, dichiara: "È un atto di legittima difesa della nostra città." La commissione è stata istituita dopo l'arresto di 130 persone in un'inchiesta sulla presunta connessione mafia-politica. Decaro promette pieno supporto alla commissione, sottolineando la resilienza di Bari contro la criminalità.